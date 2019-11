Ein ehemaliger Fußballtrainer muss sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen seit Donnerstag am Landgericht Hannover verantworten. Der 52-Jährige soll laut Anklage seinen 13 bis 17 Jahre alten männlichen Opfern eine besondere Fußballförderung angeboten haben. Dafür seien körperliche „Untersuchungen“ erforderlich, soll er den Jugendlichen erzählt haben. Diese seien dabei teils vollständig entkleidet gewesen. Laut Anklage soll der 52-Jährige einigen Jungen Geld gegeben oder versprochen haben. Auch Fußballschuhe und einen Sponsor soll er in Aussicht gestellt haben.

Die medizinisch nicht notwendigen „Untersuchungen“ sollen in einem Hotel in Hannover, in der Gartenlaube des Angeklagten bei Hannover sowie in den Räumlichkeiten einer Schule stattgefunden haben. Der Angeklagte war demnach als Berufseinstiegsbegleiter an einer Gesamtschule sowie als Fußballtrainer eines Sportvereins bei Hannover tätig. Er soll die mit dem Betreuungsverhältnis verbundene Abhängigkeit der Jungen ausgenutzt haben.

Angeklagt sind 42 Fälle. Das Landgericht hat zunächst vier Prozesstage anberaumt, die Öffentlichkeit wurde von dem Prozess ausgeschlossen.