Osnabrück. Jährlich vergibt das Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen den Wissenschaftspreis. Damit werden Studenten, Forscher und Lehrende für ihre herausragenden Leistungen geehrt. In diesem Jahr darf sich auch ein Osnabrücker Professor über den Preis freuen, der mit 25.000 Euro dotiert ist.

Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur Björn Thümler zeichnete am Mittwoch in Hannover neun Persönlichkeiten aus niedersächsischen Hochschulen mit dem Wissenschaftspreis aus. „Die Preisträgerinnen und Preisträger des Wissenschaftspreises Niedersachsen ehren wir für ihre wissenschaftliche Exzellenz, sowie für ihre herausragenden Verdienste für die Hochschulentwicklung in Niedersachsen“, sagte Thümler in einer Pressemitteilung.

Für nachhaltige Landwirtschaft

Als herausragender Wissenschaftler einer Fachhochschule wurde Prof. Dr. Arno Ruckelshausen ausgezeichnet. Er ist seit 1991 Professor für Physik an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik an der Hochschule Osnabrück. Ruckelshausen bearbeitet Themen wie die globalen Herausforderungen zur digitalen Transformation, nachhaltigen Landwirtschaft und Ressourcenschonung. Zudem entwickeln er und sein Team nachhaltige Ansätze in der Agrartechnik. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Prof. Dr. Henrik Mouritsen. Er hat seit 2007 eine Professur am Institut für Biologie und Umweltwissenschaften der Universität Oldenburg inne und gehört zu den weltweit führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Tierorientierung und -navigation. Durch die Verschränkung der Neurobiologie, Neuroanatomie, Molekularbiologie und Quantenphysik gelingt es ihm, neue methodische Zugänge zur Beantwortung zukunftweisender Forschungsfragen zu entwickeln. Prof. Mouritsen zeichnete sich unter anderem durch sein Engagement im Wissenschafts- und Hochschulmanagement und seiner umfangreiche Nachwuchsförderung, heißt es in der Begründung der Jury. Auch Mouritsen erhält 25.000 Euro

Fehler nachgewiesen

Den Preis für Nachwuchswissenschaftler, dotiert mit 20.000 Euro, erhielt Dr. Murat Sivis. Er ist seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am IV. Physikalischen Institut der Georg-August-Universität Göttingen. Über die Realisierung eines äußerst anspruchsvollen Experiments hat er gezeigt, dass eine in der wissenschaftlichen Gemeinde bereits weitestgehend akzeptierte Idee zur effizienten Erzeugung hochenergetischer ultravioletter Strahlung in optischen Nanostrukturen fehlerhaft war. Diesen Umstand sowie eine Alternativerklärung der Beobachtungen konnte er als erster in einer Konkurrenz aus mehr als einem Dutzend hochrangiger Arbeitsgruppen aufzeigen.

Zum zweiten Mal wurde der Wissenschaftspreis zudem in der Kategorie „Lehre“ vergeben, dotiert mit 25.000 Euro. Mit diesem Preis werden Menschen geehrt, die sich der Lehre mit großem Engagement widmen. Verliehen wurde dieser an apl. Prof. Dr. Lorenz Grigull. Er ist seit 2003 Oberarzt in der Abteilung für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und Lehrverantwortlicher für das Fach Kinderheilkunde.

Studenten geehrt

Für ihre fachlichen Leistungen und ihrem gesellschaftliches Engagement wurden folgende Studentinnen und Studenten: Monika Clara Bak von der Jade Hochschule in Oldenburg, Frederike Hirt und Patrick Glatz von der Leibniz Universität Hannover, Corinna Schäfer von der Technischen Universität Braunschweig sowie Avrina Jos Joslin Thambi von der Georg-August-Universität Göttingen. Sie erhalten jeweils beziehungsweise im Team ein Preisgeld von 3.500 Euro.