In keinem anderen Bundesland sind die Forschungsausgaben für erneuerbare Energien so hoch wie in Niedersachsen. Einer Studie der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) zufolge steckte das Land zuletzt rund 38,80 Euro je Million des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesen Sektor - nach den BIP-Zahlen für 2018 wären das rund 11,5 Millionen Euro. Das brachte Platz eins in der Kategorie Anstrengungen zum technologischen und wirtschaftlichen Wandel im am Mittwoch veröffentlichten Ranking.

Auch Bremen schneidet in dem Teilsegment gut ab: Das Land belegt hinter Thüringen Rang drei. Weil die Nutzung der Ökoenergie andernorts den Angaben zufolge allerdings weiter fortgeschritten ist, reicht es im Gesamtranking nur fürs Mittelfeld: Niedersachsen verbesserte sich im Vergleich mit 2017 von Rang 8 auf 7, Bremen von Rang 13 auf 11.

Die Spitzenplätze belegen Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Bayern. Schlusslicht ist das Saarland, nur etwas besser schneiden Berlin und Sachsen ab.

Der Ländervergleich ist ein Forschungsprojekt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) im Auftrag der AEE. Das Bundeswirtschaftsministerium hat das Projekt gefördert.