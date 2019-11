Lingen. Bei einem schweren Unfall in Lingen im Emsland ist ein 23 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Mann sei in der Innenstadt zu schnell gefahren, habe mehrere Autos überholt und eine rote Ampel missachtet, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Dann kam er mit seinem Wagen am Dienstagabend von der Straße ab und rammte einen Baum. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Er war allein im Auto. Weitere Verletzte gab es nicht.