Nach guten Erfahrungen beim vergangenen Jahreswechsel sollen Böller in Teilen der Innenstadt Hannovers in der Silvesternacht erneut verboten sein. Vor einem Jahr habe das Böllerverbot zu „einer erheblichen Entspannung der Lage“ geführt, sagte ein Sprecher der niedersächsischen Landeshauptstadt. In den Jahren zuvor war es in Hannover in der Silvesternacht zu gefährlichen Situationen gekommen, weil Böller inmitten von Menschenansammlungen gezündet und teils sogar Menschen gezielt beschossen wurden. Es gab Verletzte, darunter auch Kinder. Daher beabsichtige die Stadt, auch zum Jahreswechsel 2019/2020 ein solches Verbot zu erlassen.

In vielen historischen Stadtkernen in Niedersachsen gibt es seit Jahren ein Böllerverbot in der Silvesternacht - etwa in der Altstadt von Göttingen oder Lüneburg. In Braunschweig werde das Abbrennen von Feuerwerk im Bereich der Rathauskolonnaden aus Sicherheitsgründen verboten, sagte ein Sprecher der Stadt. Im und um das Magniviertel mit seinen vielen Fachwerkhäusern sei Feuerwerk grundsätzlich nicht gestattet. Oldenburg und Osnabrück planen kein generelles Böller-Verbot, Wolfsburg ebenfalls nicht. In Bremen ist es noch unklar.