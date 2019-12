Meppen/ Osnabrück. Johannes Volmer ist Fleischermeister in fünfter Generation. Dass er diesen Beruf ergriffen hat, ist nicht selbstverständlich. in Niedersachsen haben viele Fleischereien aufgegeben. Was hat Volmer anders gemacht?

Morgens um neun ist es still in der Fleischerei. Die Klingel steht unberührt auf einem Quadrat aus Kunstrasen auf der Verkaufstheke. In der Auslage liegen Salami, Schinken, Kinderwurst. Eingerahmte Meisterbriefe an der Wand, belegen die lange Tradition des Familienbetriebs. Es riecht nach Bratkartoffeln.

Was haben die Volmers anders gemacht?

Vor fünfzig Jahren gab es in Meppen noch sechs Fleischereien, heute sind es nur noch zwei. Was hat diese Betrieb also anders gemacht? Warum ist er noch da, obwohl sie sich den Parkplatz mit der Filiale einer Supermarktkette teilt, die auch Fleisch anbietet? "Wir haben eine Nische gefunden", sagt der 24-jährige Johannes Volmer und meint damit den Mittagstisch. Seit mehr als 15 Jahren gibt es an der Haselünner Straße deutsche Küche. Mal Grünkohl, mal Haxe mal Braten mit Kartoffeln. Seit ein paar Jahren kommen auch wieder mehr Kunden, die Wert auf den Einkauf beim Fleischer im Ort legen, die wissen wollen, wo geschlachtet und zerlegt wird. "Zu uns kommen Menschen mit einem bewussten Fleischkonsum", sagt Volmer.

Zahl der Fleischereien in Niedersachsen geht zurück

1987 kamen in Niedersachsen noch 34 Betriebe auf 100.000 Einwohner, 2018 waren es nur noch 18. "Der Markt hat sich konsolidiert, die Betriebe sind immer größer geworden ", sagt Gero Jentzsch vom Deutschen Fleischer-Verband. Größtes Problem für kleine Fleischereien heute: Die Betriebe finden keinen Nachfolger.

Im ehemaligen Schlachtraum arbeitet Johannes Volmer, den alle nur Hannes nennen. Der Fleischermeister trägt einen weißen Overall und eine weiße Mütze. Sein Blick ist konzentriert. Mit der linken Hand hält er ein drei Kilo schweres Stück Schweinenacken. Mit dem Messer in der rechten Hand schneidet er das Fleisch von dem Knochen.

Der 24-Jährige ist keiner, der sich freut andere scheitern zu sehen. Er bedauert es, dass viele seiner Kollegen den Betrieb aufgegeben haben. "Das Hauptproblem ist der Fachkräftemangel", sagt er. Für ihn bedeutet das wenig Austausch mit Kollegen, in seinem Freundeskreis ist er der einzige Fleischer. Vielleicht lädt er deshalb hin und wieder seine Kumpels in die Fleischerei ein und macht mit ihnen Wurst. "Dafür werde ich respektiert", sagt er.

In der Fleischerei aufgewachsen

Für Volmer kam kein anderer Beruf in Frage. Er ist in einer Wohnung über dem elterlichen Betrieb aufgewachsen, schaute seinem Vater als Kind über die Schulter. Heute leitet er den Betrieb, zerlegt Schweinehälften und arbeitet im Büro. Dort reihen sich im Wandschrank Ordner an Ordner. Die Dokumentationspflicht ist aufwendig. "Aber auch richtig", sagt Volmer. Vor dem 24-Jährigen liegen zwei handgeschriebene Zettel. Johannes Volmer hat aufgeschrieben, warum Fleischer ein schöner Beruf ist, das ist ihm wichtig. Und seine Liste ist lang: angenehme Arbeitszeiten (6 bis 15 Uhr), gute Bezahlung, eigenständiges Arbeiten, hervorragende Übernahmechancen nach der Ausbildung und gute Weiterbildungsmöglichkeiten.

Anzeige Anzeige

Warum kleine Fleischereien nicht mehr schlachten

Der Beruf des Fleischers hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt, das fängt beim Schlachten an. Nur ein knappes Drittel der Fleischereien in Niedersachsen schlachtet noch selbst. Nach Schätzungen des Deutschen Fleischerverbandes sind es noch etwa 300 Betriebe. Pressesprecher Gero Jentzsch vermutet, dass aufgrund der gestiegenen rechtlichen Auflagen viele Betriebe die Schlachtung einstellten. Auch bei Familie Volmer wird seit Beginn der 1990er Jahre nicht mehr geschlachtet. "Der Aufwand war irgendwann zu groß", sagt Volmer.

Aufschwung der handwerklichen Betriebe

Den Aufschwung, in dem der Deutsche Fleischerverband, die kleineren Betriebe sieht, tut das keinen Abbruch. "Das Handwerk erlebt eine Renaissance auch wegen der Kritik an der industriellen Lebensmittelherstellung", sagt Jentzsch. Der Markt sei zwar seit Jahren stabil, aber kleinere Fleischereien hätten mittlerweile wieder einen größeren Anteil daran.

Die Meppener jedenfalls schätzen ihre Fleischerei. Um kurz vor elf köchelt der Grünkohl in der Terrine vor sich hin. Die Bratkartoffeln sind fertig. Jemand schlägt auf die Klingel im Verkaufsraum. Elisabeth von nebenan möchte Bratwürstchen.