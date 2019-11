Ein toter Grindwal liegt vor der Insel Juist. Foto: Markus Großewinkelmann/Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer/dpa

Juist. An der Nordsee-Insel Juist ist erneut ein toter Grindwal angespült worden. Das 5,20 Meter lange männliche Tier sei bereits an einen sicheren Ort der Insel gebracht worden, der auch für Wanderer gesperrt sei, sagte Hiltrud Schrandt, Sprecherin des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves), am Dienstag.