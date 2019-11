Die Polizei hat drei Häuser im niedersächsischen Maschen südlich von Hamburg durchsucht. Bei der Aktion am Dienstag waren auch Diensthunde und Beamte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Bereitschaftspolizei im Einsatz, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg mitteilte. „Es ging um eine Schusswaffe, die sich illegal im Besitz einer Großfamilie befinden soll“, sagte der Sprecher. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen drei männliche Jugendliche, einen Heranwachsenden und zwei Frauen. Die Familie soll im vergangenen Sommer an einer größeren Auseinandersetzung mit Mitgliedern einer anderen Großfamilie in Maschen beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen dauerten an, sagte der Sprecher. „Weitere Angaben zur Sache werden aus diesem Grund nicht gemacht.“