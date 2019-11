Wolfenbüttel. In Denkte im Landkreis Wolfenbüttel haben am Dienstagmorgen rund 3000 Strohballen gebrannt. Die Fläche des Feuers sei zu großa zum Löschen, sagte ein Polizeisprecher.

In Denkte im Landkreis Wolfenbüttel haben am Dienstagmorgen rund 3000 Strohballen gebrannt. Die Fläche des Feuers sei zu groß zum Löschen, sagte ein Polizeisprecher. Wie groß genau, konnte er noch nicht sagen. Die Feuerwehr wollte die Ballen kontrolliert abbrennen lassen. Dies könne noch mehrere Tage dauern. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 120 000 Euro. Wie das Feuer am Montag auf einem Feld entstehen konnte, war noch unklar.