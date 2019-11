Die 100 größten Unternehmen in Niedersachsen haben zuletzt kaum an Umsatz zulegen können. Laut einer Analyse der NordLB stiegen die Erlöse bei 93 Firmen im Geschäftsjahr 2018 noch leicht um 2 Prozent - insgesamt bewegten sie sich aber „nahezu auf dem Vorjahresniveau“. Nur vergleichsweise wenige (28) derjenigen Großbetriebe, die eine Einschätzung abgaben, rechnen angesichts der konjunkturellen Abkühlung im laufenden Jahr mit einem leichten Umsatzplus, wie die Bank am Montag mitteilte.

In der Rangliste der umsatzstärksten Unternehmen konnten sich der Agrarhändler Agravis und der Baustoffhändler Hagebau im Vergleich zur Vorjahresauswertung um je einen Platz nach oben schieben, sie lagen auf den Positionen fünf und sechs. Der Energieversorger EWE rutschte dagegen um zwei Ränge auf Platz sieben ab. Darüber blieb auf den Plätzen eins bis vier mit Volkswagen, Continental, Tui und der Salzgitter AG alles unverändert. 2018 entfielen allein auf VW 55 Prozent des Gesamtumsatzes aller niedersächsischen Firmen.

Geht man nach der Wertschöpfung - also der Produktionsleistung eines Unternehmens abzüglich des Wertes von Vorleistungen und Zwischenprodukten -, zeigt sich unterhalb der Top-3 eine andere Reihenfolge. Auf Platz vier liegt dann der Versicherungskonzern Talanx, Salzgitter kommt auf den fünften Rang vor dem Autozulieferer Johnson Controls. Von Position neun auf sieben konnte sich die Drogeriemarktkette Rossmann verbessern, an achter Stelle folgt der Aromenhersteller Symrise. Auch hier büßte EWE zwei Plätze ein und gelangte noch auf den neunten Rang, vor dem Tüv Nord (10).