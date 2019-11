Vor dem wichtigen Montagabendspiel gegen Darmstadt 98 hat Sportdirektor Jan Schlaudraff den bisher so missglückten Umbruch bei Bundesliga-Absteiger Hannover 96 verteidigt. „Es ist nunmal nicht einfach, wenn man Spieler erst verpflichten kann, wenn durch Verkäufe Geld reingekommen ist. Und es wartet auch nicht die ganze Welt auf ein Angebot von 96“, sagte der frühere Nationalspieler in einem „Kicker“-Interview (Montag).

Hannover ist auch in der 2. Fußball-Bundesliga bis auf Platz 16 abgestürzt. Vor dem Heimspiel gegen Darmstadt (Montag, 20.30 Uhr/Sky) löste Kenan Kocak zudem Mirko Slomka auf der Trainerposition ab. „Als wir in die Vorbereitung gingen, hatten wir zwölf Spieler“, erklärte Schlaudraff. „Wenn man 19 Spieler verliert, neun dazu holt und nicht einmal 2,2 Millionen Euro ausgibt, dann gibt es natürlich Dinge, die nicht von Anfang an funktionieren können.“