Hannover. Tausende Menschen haben in Hannover gegen die Bedrohung von Journalisten gegen Rechtsextreme demonstriert. Anlass war eine kleine NPD-Demo.

Sichtlich ergriffen lässt Hannovers neuer Oberbürgermeister bei seiner ersten großen Rede den Blick über die Menschenmenge gleiten. "Ich hätte mit einen schöneren Anlass vorstellen können. Aber keinen schöneren Rahmen", sagt Belit Onay, der an diesem Samstagnachmittag einen Tag im Amt ist. Etwa 8000 Menschen drängen sich vor ihm auf dem Aegi genannten Aegidientorplatz. Es sind viel mehr als erwartet, und es kommen immer noch weitere hinzu. Wo sich sonst Automassen über den Verkehrsknoten schieben, zeigt die Stadtgesellschaft Flagge: Für Pressefreiheit, für ein buntes Hannover.

Und gegen ein Häuflein von knapp 100 Rechtsextremisten, das zeitgleich mit schwarz-weiß-roten Fahnen etwa zwei Kilometer entfernt durch die von zahlreichen Polizisten weiträumig abgesperrte Südstadt Hannovers marschiert. Ziel der NPD-Anhänger ist das Funkhaus des NDR am Maschsee, im Visier haben die Rechten kritische Journalisten, die über rechte Strukturen berichten. Weil die von der NPD namentlich als "linke Hetzer" diffamiert werden und bei Demoaufrufen von "In die Schranken weisen" und "Rache" die Rede war, hatte die Polizei aus Sorge um die Sicherheit der Betroffenen den Aufmarsch kurzfristig verboten.

NPD freut sich über Aufmerksamkeit

Dass sich eine Demonstration ausdrücklich gegen einzelne Journalisten wendet, ist neu und sorgt bundesweit für Aufsehen. Für Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) der Versuch einer neuerlichen gesellschaftlichen Grenzüberschreitung der Rechten. Für Pistorius ist klar: Hier wird gezielt versucht, Vertreter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu verunsichern und mundtot zu machen. Doch Gerichte kippten am Freitagabend kurzfristig das Verbot.

Und so verwandelt sich die bürgerliche Südstadt an diesem Samstag in eine schwer gesicherte Festung: Polizisten aus allen Landesteilen sperren in voller Montur Hauptverkehrsadern, um die Rechten und Gegendemonstranten zu trennen. Vor neuralgischen Punkten fahren Wasserwerfer auf, über dem NDR-Funkhaus steht ein Hubschrauber in der Luft.

Für die schwächelnde NPD, die seit dem Aufstieg der AfD in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen droht, ist die mediale Aufmerksamkeit ein Geschenk, räumt Parteisprecher Sebastian Weigler unumwunden ein. Der Braunschweiger Jungkader steht mit der kleinen Gruppe Rechter vor Demostart an einem S-Bahnhof in der Südstadt und freut sich über die vielen Kameras. "Sämtliche Medienhäuser" hätten über die NPD und ihren Protest gegen "linke Hetzer" berichtet, bilanziert er sichtlich erfreut in eine öffentlich-rechtliche Fernsehkamera, während seine Kameraden ihrerseits die umstehenden Journalisten abfilmen. Einige Rechte vermummen sich – um nicht erkannt zu werden. Die Polizei lässt sie gewähren.

Unter den Gefilmten sind auch die Berichterstatter, gegen die die NPD aufmarschiert. Als sich die Rechtendemo in Bewegung setzt, kommt es zur Rangelei, die Journalisten werden bedrängt. "Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir knicken nicht ein", sagt einer von ihnen später unter großem Jubel auf dem Aegi.

Wenn aus Worten Taten werden

Dort machen Redner schnell klar, dass es bei hier um mehr geht als "nur" Pressefreiheit. Es dürfe nicht sein, wie in den sozialen Medien gehetzt werde, sagt der neue Oberbürgermeister Belit Onay. Der 38-jährige Sohn türkischer Gastarbeiter und seine Familie waren nach seiner Wahl selbst Ziel antitürkischer und -muslimischer Hassposts.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hält das Verbot für die Rechtendemo trotz des Gerichtsurteils für richtig. Wenn die Freiheit der Presse gefährdet sei, werde eine Grenze überschritten – mal wieder. "Wer die Pressefreiheit angreift, der macht nicht weniger, als dass er unsere Verfassung angreift", sagt der SPD-Politiker. "Wir haben in diesem Land erlebt, was passiert, wenn die Pressefreiheit nichts mehr wert ist. Wir wissen, was passiert, wenn aus Worten Taten werden", sagt er mit Blick auf den Mord am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Dabei sieht der Minister auch die AfD in der Verantwortung für die Verrohung des gesellschaftlichen Diskurses: Die Demo richte sich gegen "gegen die Rechten. Nicht nur in der NPD, sondern auch die in anderen Parteien", sagt er. Später wird ein anderer Redner auf die geplanten Proteste gegen den am kommenden Wochenende geplanten AfD-Bundesparteitag in Braunschweig eingehen.

Während die Menge auf dem Aegi die Demokratie feiert, ziehen die Rechten durch die Südstadt. Ein paar junge Protestler versuchen, den Marsch mit Sitzblockaden zu stoppen, werden aber "mittels einfacher körperlicher Gewalt durch die Polizei" daran gehindert, wie der Polizeibericht später notiert. Da sind beide Demos längst beendet. Am Samstagabend ist der Spuk vorbei, in die Südstadt zieht wieder der Alltag ein. Die Bilanz: Drei leicht verletzte Demonstranten, zwei leicht verletzte Polizisten, ein Verfahren wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole.