Demokratie in Gefahr

Hannover. Hannover hat am Wochenende ein Zeichen für Demokratie gesetzt. Doch auch die Gegner der freiheitlich demokratischen Grundordnung können sich gestärkt fühlen.

Hannover hat am Samstag ein starkes Signal für Demokratie und Pressefreiheit gesendet. Die Bürger konterten eine NPD-Demo gegen ausgewählte Journalisten mit einer etwa hundertmal so großen Gegenkundgebung. Damit haben sie klar gestellt: Die Demokraten im Land sind nach wie vor weit in der Überzahl.

Doch eine andere Lehre aus Hannover beunruhigt. Denn wohl erstmalig durften Rechtsextremisten mit einem Demonstrationsmotto offen gegen missliebige Journalisten hetzen. Die gerichtliche Aufhebung des Demoverbots ist dabei ein schwerer Fehler: Zwar drohte den Betroffenen angesichts massiver Polizeipräsenz am Samstag keine unmittelbare Gefahr. Doch mittelbar werden sich Extremisten und Populisten nun gerichtlich bestärkt fühlen, wenn sie Repräsentanten der Demokratie einschüchtern und attackieren.

Dies betrifft nicht nur ranghohe Politiker und prominente Journalisten, für die Beleidigungen und Drohungen längst Berufsalltag sind. Inzwischen werden auch andere Stützen der Gesellschaft zu Zielscheiben von Hetze: Gemeinderäte, Sachbearbeiter, Kirchenvertreter, Lehrer, Freiwillige. Die meisten von ihnen können nicht auf große Solidaritätsdemos hoffen, sondern müssen allein mit den Anfeindungen zurecht kommen. Und mit jedem, der von solchen Attacken eingeschüchtert verstummt, stirbt ein Stück unserer Demokratie.