Erdölförderung: Engmaschigere Kontrollen nötig

Osnabrück. Rechnerisch gibt es jeden Monat bei Erdöl- und Erdgasbohrungen in Niedersachsen einen Vorfall, bei dem wassergefährdende Stoffe im Boden versickern. Was sagt das über die Sicherheit bei den Bohrungen aus? Ein Kommentar.

Es ist erschreckend: Fast 150-mal haben in den vergangenen gut zehn Jahren giftige Stoffe wie Lagerstättenwasser, Öl und Quecksilber Böden und Gewässer in Niedersachsen verschmutzt. Der Grund: Leitungen der Öl- und Gasindustrie in Niedersachsen haben geleckt. Somit ereignete sich jeden Monat mehr als ein Vorfall. Das ist viel, auch wenn nicht immer gleich 220 Millionen Liter im Boden versickern, wie mutmaßlich in Emlichheim über mehrere Jahre geschehen.

Das Argument der Politik, im Vergleich zur Gesamtzahl an Unfällen sei das wenig und die Bohrungen seien entsprechend sicher, gilt nicht. Denn jeder Vorfall hat – mindestens kurzfristig – einen Einfluss auf Böden und Grundwasser, die Sanierung ist aufwendig. Damit ist jeder Vorfall einer zu viel, und das Alter vieler Förderanlagen in Niedersachsen lässt nicht vermuten, dass die Zahl der Zwischenfälle abnimmt.

Insofern ist es an der Zeit, genauer hinzusehen und deutlich engmaschiger und tiefgründiger zu kontrollieren. Das sollte gerade der Vorfall in Emlichheim gezeigt haben. Auch dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ist 2016 nicht aufgefallen, dass die Leitungen im Boden durchgerostet waren – weil eine Kontrolle der Rohre nicht vorgesehen war. Die Überprüfung sämtlicher Einpressbohrungen im kommenden Jahr ist somit überfällig. Das kann erst der Anfang sein.