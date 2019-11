Ein betrunkener Transporterfahrer hat nahe Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 57-Jährige am Freitagabend mit seinem Fahrzeug auf der B211 in den Gegenverkehr geraten. Dort streifte er ein entgegenkommendes Auto, dessen Fahrer schwer verletzt wurde. Danach wurden ein Sattelzug und ein weiteres Auto in den Unfall verwickelt, wobei der Autofahrer schwer verletzt wurde. Der betrunkene Unfallverursacher blieb unverletzt.