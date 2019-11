NPD-Demo in Hannover kann stattfinden: mit Beschränkung

Eine Fahne mit dem Logo der rechtsextremen Partei NPD. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild

Hannover. Nach einer Eil-Entscheidung dürfen sich NPD-Anhänger heute in Hannover versammeln. Die Polizei will aber Redebeiträge beschränken. Ministerpräsident Weil ruft zur Teilnahme an Gegendemos auf.