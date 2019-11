Barbara Otte-Kinast, Ernährungsministerin von Niedersachsen, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hannover. Anlässlich neuer Fälle von Afrikanischer Schweinepest in Westpolen sind die Behörden in Niedersachsen in hoher Alarmbereitschaft. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) rief Landwirte am Donnerstag zu Wachsamkeit auf.