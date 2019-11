Carola Reimann (SPD), Sozialministerin in Niedersachsen, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover. Im anhaltenden Streit um die neu geschaffene Pflegekammer in Niedersachsen hat Sozialministerin Carola Reimann (SPD) Versäumnisse eingeräumt. "Ja, aus heutiger Sicht war es ein Fehler, diese Anschubfinanzierung nicht vorzusehen", sagte die Ministerin am Donnerstag im Landtag in Hannover.