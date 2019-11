1938820. 1938820

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück wird vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum von einer Fieber- und Erkältungswelle geplagt. „Wir haben eine Menge Viren in der Kabine herumfliegen“, sagte Trainer Daniel Thioune am Mittwoch. Betroffen sind Spieler wie Joost van Aken, David Blacha oder Benjamin Girth. Dazu kommen noch langfristig verletzte Profis wie Lukas Gugganig, Konstantin Engel oder Thomas Konrad. Auch Torwart Nils Körber kehrte nach seiner Bauchmuskelverletzung zwar wieder ins Training zurück, zog sich dort aber nach Angaben von Thioune umgehend eine Gehirnerschütterung zu.

„Wir müssen abwarten, wer am Freitag spielen kann“, sagte der VfL-Trainer vor der Partie in Bochum (Freitag, 18.30 Uhr/Sky). „Klar ist: Wir brauchen fitte Spieler.“ Denn der Tabellen-16. aus Bochum sei eine Mannschaft, die in dieser Saison „unter ihren Möglichkeiten spielt. Der Kader hat eine sehr hohe Qualität.“