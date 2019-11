Hannover. Mit einem regionalen Förderprogramm soll Ostfrieslands Wirtschaft auf dem Weg in die Zukunft begleitet werden.

Das Land will die mehrfach vom Strukturwandel betroffene ostfriesische Wirtschaft beim Wandel unterstützen. „Wir werden unseren Teil dazu leisten, einen Ostfrieslandplan zum Wohl der Region zu gestalten“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Mittwoch im Landtag in Hannover. Zuvor hatte der ostfriesische CDU-Haushaltspolitiker Ulf Thiele eine Million Euro für eine „Projektfabrik“ in Aussicht gestellt. Das Geld könnte noch in den Haushalt für 2020 eingestellt werden, der derzeit in der regierungsinternen Endabstimmung ist.

Die FDP hatte die Debatte angesichts des Jobabbaus bei Enercon in Aurich, des Umbaus beim VW-Werk in Emden, des Nichtzuschlags für die Tesla-Fabrik in Deutschland und der Probleme in der Landwirtschaft anberaumt. Der FDP-Politiker Jörg Bode vermisst in der Förderung Ostfrieslands eine stringente Planung, stattdessen gebe es nur ein „Sammelsurium von Einzelprojekten“, klagte er.

Althusmann sieht viel Potenzial in der Region: Aurich stehe für Maschinenbau, Leer sei stark bei der IT, Emden punkte mit Hafen und VW und ganz Ostfriesland sei stark bei den Dienstleistungen. Zukunftsträchtig seien unter anderem die Themen Batteriezellfertigung oder die Wasserstoff- und Flüssiggastechnologie. Volkswagen verkündete am Mittwoch den Kauf zweier mit Flüssiggas angetriebener Frachter,l die ab Januar von Emden aus Autos nach Nordamerika exportieren sollen. Bislang fahren dort mit Schweröl angetriebene Schiffe.

Der Ostfrieslandplan hat bekannt Vorbilder: Anfang der 1950er Jahre hatte der Staat dem damals rückständigen Emsland mit einem „Emslandplan“ auf die Beine geholfen. Aktuell versucht die Landesregierung, den strukturschwachen Süden des Landes mit einem „Südniedersachsenplan“ zu stützen.