Nach einer vorübergehenden Schließung des Kreißsaals an den Wochenenden können schwangere Frauen ihre Kinder wieder täglich im Klinikum Emden bekommen. „Wir haben eine zusätzliche Hebamme einstellen können“, sagte die Sprecherin des Hans-Susemihl-Krankenhauses am Mittwoch. Zudem hätten weitere Hebammen ihre Stundenzahl erhöht. Zunächst hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) darüber berichtet.

Anfang Oktober war der Kreißsaal erstmals für Wochenenden geschlossen geblieben. Grund dafür waren zwei fehlende Hebammen. Über die zusätzliche Kraft sei man „sehr froh“, sagte die Sprecherin. Dennoch laufe weiterhin die Suche nach einem zweiten Entbindungshelfer. In den vergangenen sechs Wochen mussten werdende Mütter in die Kliniken in Aurich und Leer ausweichen.