Hannover. Niedersachsens Landespolitik ist seit Dienstag ein bisschen weniger männerlastig.

Niedersachsens Landtag zählt zwei neue Abgeordnete: Am Dienstag rückten die Oldenburger Grüne Susanne Menge und die SPD-Politikerin Petra Tiemann aus Kutenholz im Landkreis Stade offiziell in das Landesparlament auf. Die beiden Frauen, die bereits in der vergangenen Legislaturperiode im Landtag saßen, folgen auf zwei neue Oberbürgermeister ihrer jeweiligen Parteien. Der SPD-Mann Uwe Santjer hatte sich bereits im vergangenen Plenum verabschiedet und regiert mittlerweile in Cuxhaven, der Grünen-Politiker Belit Onay soll noch in dieser Woche Oberbürgermeister von Hannover werden.

Mit den beiden Wechseln steigt der Frauenanteil im Parlament leicht von etwa 28 auf 29 Prozent. Bei den Grünen sind mit Menge mittlerweile 58 Prozent weiblich, die SPD kommt nun auf 27 Prozent. Die FDP kommt auf 27 Prozent, die CDU auf 18 Prozent, die AfD auf elf Prozent.

Dank für Solidarität gegen Hetze

Onay verabschiedete sich am Dienstag im Parlament kurz von den bisherigen Mit-Abgeordneten. Nach einem Dank für den fairen OB-Wahlkampf ging der 38-Jährige auch auf Angriffe im Internet ein: Dort hatte es nach der Wahl des muslimischen Sohnes türkischer Einwanderer Hetzposts gegeben. Unter anderem waren Bilder und Videomaterial eingestellt worden, in dem Männer mit Türkeitfahne und Pyrotechnik angeblich nach Onays Wahlsieg durch Hannover ziehen. Tatsächlich handelte es sich um wahrscheinlich um älteres Material aus Dortmund und Istanbul. Onay sprach davon, dass er und seine Familie „tausendfache Drohungen, Diffamierungen und Beleidigungen“ hätten erleben müssen. Der Politiker bedankte sich für die große Solidarität nach den Attacken: Unter anderem hatten sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer ausdrücklich hinter Onay gestellt.