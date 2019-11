Werder Bremens Mittelfeldspieler Davy Klaassen macht sich trotz zuletzt sieben Spielen ohne Sieg keine Abstiegssorgen. „Vor der Abstiegszone habe ich keine Angst“, sagte der 26-Jährige am Dienstag nach dem Training in Bremen. „Wir haben viele gute Spiele gemacht, aber am Ende fehlen uns die Punkte. Das muss sich ändern, das ist klar, aber das wird sich auch ändern.“ Werder liegt in der Tabelle der Fußball-Bundesliga derzeit auf Rang 14 und hat zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

„Wir glauben alle an unseren Weg“, stellte Klaassen klar. Er ist der Meinung: „Wir waren bisher gegen jeden Gegner gleichwertig, teilweise besser. Wenn wir keine Chancen mehr kreieren, müssten wir uns Sorgen machen. Davon haben wir aber genug, um Spiele zu gewinnen, wenn wir die Fehler abstellen.“ Werder war zuletzt vor allem bei Standardsituationen anfällig und nutzte auch beste Chancen nicht zu Toren.

Bei der 1:3-Niederlage am vergangenen Spieltag bei Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach war Klaassen per Elfmeter an Gladbachs Torwart Yann Sommer gescheitert. Es war bereits der zweite Strafstoß der Saison, den der Niederländer nicht verwandelte - bei drei Versuchen. „Ich habe mit dem Trainer darüber gesprochen, aber wir haben keine neue Regelung festgelegt“, sagte Klaassen zum Elfer-Thema. „Es kann auch sein, dass ein anderer Spieler schießt. Hauptsache ist ja, dass der Ball reingeht.“