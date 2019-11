Osnabrück. Die besten Auszubildenden der sieben niedersächsischen Industrie- und Handelskammern (IHKN) haben ihre Berufsausbildung in den IHK-Mitgliedsunternehmen mit der Note "sehr gut" abgeschlossen und sind die Besten in ihrem Ausbildungsberuf in Niedersachsen. 21 dieser Top-Azubis stammen aus dem IHK-Bezirk Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.

„Mit diesen herausragenden Leistungen sind die Absolventen beeindruckende Botschafter für die duale Ausbildung. Sie zeigen uns damit, wie ein perfekter Start für eine Karriere mit Lehre gelingen kann“, lobte IHK-Präsident Uwe Goebel in einer Pressemitteilung die Ausgezeichneten. Für sieben Landessieger aus dem regionalen IHK-Bezirk geht die Reise noch weiter: Sie haben auch bundesweit die höchste Punktzahl in ihrem Ausbildungsberuf erzielt und werden am 9. Dezember bei einer Gala in Berlin von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek geehrt.

In Niedersachsen haben in diesem Jahr rund 30.000 junge Menschen an den bundeseinheitlichen kaufmännischen und gewerblich-technischen IHKAbschlussprüfungen teilgenommen.



Das sind die 21 landesbesten Azubis in unserer Region:

Stadt Osnabrück

Raphael Behnke, Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie, KME Germany GmbH & Co. KG, Osnabrück

Jonathan Bomholt, Fotomedienfachmann, Foto VIP e.K., Osnabrück

Louis Kälble, Elektroniker für Automatisierungstechnik, Volkswagen Osnabrück GmbH, Osnabrück

Pia Köster, Medienkauffrau Digital und Print, Neue Osnabrücker Zeitung GmbH. & Co. KG., Osnabrück

Alexander Peters, Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, Volkswagen Osnabrück GmbH, Osnabrück

Rune Waschinski, Berufskraftfahrer, Heinrich Koch Internationale Spedition GmbH & Co. KG, Osnabrück

Landkreis Osnabrück

Tobias Bartels, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, H. Kemper GmbH & Co. KG, Nortrup

Thomas Christopher Fitze, Medientechnologe Druck, Beucke Tiefdruck GmbH, Dissen am Teutoburger Wald

Alina Harder, Textillaborantin, LABTECH Prüfungsgesellschaft mbH - chemische und physikalische Materialprüfungen -, Quakenbrück

Maximilian Hartl, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, M.A. Systems Gesellschaft für Eventtechnik mbH, Wallenhorst

Lea Hilmes, Textil- und Modenäherin, G. Güldenpfennig GmbH, Quakenbrück

Sophia Laubrock, Bauzeichnerin, Martin Niehenke, Hagen am Teutoburger Wald

Natascha Rodefeld, Kauffrau für Büromanagement, Oliver Reyle, Bramsche

Philipp Stegemann, Baugeräteführer, Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG., Bramsche

Landkreis Emsland

Denis Bejfus, Fachkraft für Metalltechnik, Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG, Werlte

Hendrik Fehrmann, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG, Haren (Ems)

Johannes Theisling, Beton- und Stahlbetonbauer, Knoll GmbH & Co. KG, Haren (Ems)

