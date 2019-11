Cuxhaven. Seit mehr als 40 Jahren hat Wolfgang Heß alles über Herbert Grönemeyer gesammelt - jetzt will er in Cadenberge im Landkreis Cuxhaven ein Fanmuseum für den Musiker einrichten. «Ich kannte ihn schon vor der ersten Platte», sagte Heß (57).

Ende der 1970er Jahre sah er Grönemeyer im NDR-Fernsehen. „Natürlich ist es erstmal die Stimme“, sagte er. Und dann Grönemeyers Texte, die er „aktuell besser denn je“ findet. Seine Sammlung besteht aus über 1000 Platten und CDs, Konzertpostern und Fanartikeln. Teile seiner Sammlung hat er bereits in Cuxhaven ausgestellt, auch Grönemeyers Heimatstadt Bochum hat ihn damit eingeladen.

Vom eigenen Museum träumt Heß, der hauptberuflich einen Uhren- und Schmuckladen betreibt, seit 25 Jahren. „Mich wird das unheimlich viel Geld kosten, aber ich will das“, sagte er. Geplant ist ein zweigeschossiger Flachdachbau. In der strukturschwachen Region soll das Museum auch zur Attraktion für Nordsee-Urlauber werden. Sein Konzept hat im Landkreis so sehr überzeugt, dass er auf EU-Fördermittel von 150 000 Euro rechnen kann - bei geschätzten Gesamtkosten von 500 000 Euro.