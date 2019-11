Erneute Kontrolle bei Schlachterei in Moormerland nach Listerienfund CC-Editor öffnen

Ein Blick auf das Betriebsgebäude der Naturschlachterei Lay. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Leer. Nach dem Rückruf und der vorübergehenden Schließung einer Schlachterei in Moormerland wegen Listerien hat der Betrieb erneut Eigenkontrollen durchgeführt. Am Montag seien in Begleitung der Lebensmittelüberwachung des Landkreises Leer weitere Proben von Geschäftsräumen und Maschinen genommen worden, sagte ein Sprecher des Landkreises.