Ein Mann steht in Handschellen neben einem Polizisten. Foto: Johannes Neudecker/dpa/Archivbild

Leer. Die Bundespolizei hat in Ostfriesland einen in seiner Heimat wegen Drogenhandels verurteilten Rumänen festgenommen. Der 33-Jährige sei am Sonntag bei einer Kontrolle in Bunde (Kreis Leer) in einem Reisebus mit internationaler Route aufgefallen.