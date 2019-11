Aurich. Am Samstagvormittag sind Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und sein Wirtschaftsminister Olaf Lies in Aurich eingetroffen, um mit Gewerkschaften und Betriebsräten über den geplanten Stellenabbau beim Windenergieanlagen-Hersteller Enercon zu sprechen. Die Stimmung ist "richtig mies".

Pünktlich um 9.22 Uhr ist Ministerpräsident Stephan Weil am Samstag vor dem Seminarhotel in Aurich vorgefahren. Der SPD-Politiker spricht heute gemeinsam mit Energieminister Olaf Lies (SPD) aus Sande (Kreis Friesland) mit Gewerkschaftsvertretern und Betriebsräten über den geplanten Stellenabbau beim Windenergieanlagen-Hersteller Enercon. Das Unternehmen plant, in Aurich und Magdeburg jeweils 1500 Stellen zu streichen. Die Krise im deutschen Windkraft-Sektor hat den Konzern mit Hauptsitz in Aurich voll erwischt.

Das Marktvolumen reduzierte sich laut Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig in diesem Jahr um knapp 90 Prozent. Das Gespräch mit Niedersachsens Regierungschef, das derzeit hinter verschlossenen Türen stattfindet, dreht sich darum, wie es jetzt weitergehen kann. An dem Gespräch nehmen auch etwa 60 Beschäftigte teil.

"Beschäftigte sind extrem verunsichert"

Die Stimmung vor Ort ähnelt dem Wetter: Mit getrübten Mienen und wortlos sind die Beschäftigten in den Tagungsraum „Borkum“ des Seminarhotels in Aurich gegangen. Mit der Presse möchte keiner offiziell sprechen, zu groß ist die Angst. „Die Beschäftigten sind extrem verunsichert“, begründet eine Gewerkschaftsvertreterin den Ausschluss der Presse von der Versammlung.

Das ist wohl auch der Grund dafür, dass die Resonanz insgesamt überschaubar ist und die Beschäftigten nicht mit einem großen Aufstand und lautem Getöse auf sich aufmerksam machen. Keine Spur von Trillerpfeifen und Transparenten. Enercon soll Handzettel, die die Gewerkschaft an Autos von Beschäftigten geklemmt hatte, um für die Teilnahme an der Veranstaltung zu werben, sogar wieder entfernt haben.

"Richtig miese" Stimmung

Laut Thomas Gelder, Bevollmächtigter der IG Metall Leer-Papenburg, hat die Unternehmensleitung, die zu dem Gespräch nicht eingeladen wurde, versucht, die Beschäftigten von der Teilnahme abzuhalten. „Die wollen euch möglichst schnell entsorgen“, sagte Gelder zum Auftakt des Gespräches.

Unterdessen läuft die Veranstaltung noch. Wie ist die Stimmung im Saal? Die Grünen-Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz aus Leer, die kurz den Raum verlässt, fasst es so zusammen: „Richtig mies.“