Politik, die vom Himmel fällt

Hannover. Im Streit um die Nitratbelastung des Grundwassers verliert die Politik Glaubwürdigkeit, glaubt unser Kommentator.

Politik, die ihre Entscheidungen nicht mehr begründen kann, verliert die Akzeptanz. Das erleben die niedersächsischen Landespolitiker derzeit im Gespräch mit den frustrierten Landwirten vor Ort. Denn beide Seiten können oder wollen nicht verstehen, was Berlin und Brüssel beim Düngerecht ausbaldowern. Für die Landespolitik ist sogar unklar, ob das deutsche Agrarministerium oder die EU-Kommission auf die Idee gekommen ist, die Düngung von Grünland einschränken zu wollen.

Ohne Frage muss sich Niedersachsen in Sachen Nitratbelastung bewegen: Jahrzehntelang hatten Politik und Landwirtschaft die Mahnungen der EU in Sachen Gewässerschutz abgetan. So wurde viel Kredit verspielt: bei Verbrauchern, der Wasserwirtschaft, anderen Bundesländern und der EU. Doch selbst das rechtfertigt keine Beschlüsse, die unerklärt vom Himmel fallen.

Die Ungewissheit zieht zudem politische Nutznießer an. Dass die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sich plötzlich für Nitrat interessiert, liegt wohl weniger an echter Sorge ums Grundwasser als der Abnutzung ihres Hauptthemas, der dicken Luft in Städten. Und dass die CDU sich auf die Messstellen einschießt, liegt auch am zuständigen SPD-Minister. Olaf Lies gilt als Kronprinz von SPD-Ministerpräsident Stephan Weil. Dass die Union sich so an ihm reibt, dürfte ein Vorgeschmack auf den 2021 beginnenden Landtagswahlkampf sein.