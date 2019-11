Ein Untersuchungsgefängnis in Hamburg. Unbekannte haben 2014 versucht, mit einer Drohne ein Handy und Drogen in das Hamburger Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis zu schmuggeln. Foto: Christian Charisius/dpa

Osnabrück. Die Drogen kamen aus der Luft. Zielort waren Gefängnisse in Bremen und Hamburg. In diesen beiden Fällen aus dem Jahr 2014 scheiterten die Schmuggelversuche per Drohne. Aber seitdem sind die Justizbehörden für die Gefahr von oben sensibilisiert. Nicht nur Drogen, theoretisch können auch Waffen per Lufttaxi in die Knäste geliefert werden. Was dagegen tun?