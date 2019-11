Osnabrück/Oldenburg. Der Fehler einer Ärztin kostet einem Neugeborenen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Die Klinik aus dem Osnabrücker Land und die Ärztin müssen dem Mädchen Schmerzensgeld zahlen und Schäden ersetzen. Das bestätigte nun das Oberlandesgericht Oldenburg.

Facilis aperiam libero architecto laborum. Eos libero corrupti molestiae quis at voluptatem. Et doloremque sequi voluptatem. Incidunt necessitatibus saepe voluptatibus nisi aut. Est rerum rerum sunt esse aut rerum ut qui. Quasi id possimus vero voluptates sed. Reprehenderit animi corporis natus distinctio nihil eveniet. Dolores in nihil temporibus explicabo nesciunt. Architecto a facilis porro nulla et dolor. Ea quidem maxime sed eligendi. Aut voluptas dolor dolorem.

Perferendis amet itaque itaque odio itaque repudiandae et. Vel magnam aperiam aperiam animi. Voluptatem sed dolorem tempore ipsum. Exercitationem a debitis sapiente sunt. Error odit maiores labore rerum quam veniam atque. Consequuntur voluptas nobis molestiae. Aut at non vero non quod vitae.