Hannover. Viele Autofahrer halten nichts davon, dass sie an Sonntagen mit ihrem Wagen nicht in die Waschanlage fahren können. Dies geht aus einer jetzt vorgelegten Umfrage des Tankstellen-Interessenverbandes (TIV) hervor. Ändert sich an der Regelung in Niedersachsen bald etwas?

Eine Woche lang hatte der TIV Kunden unmittelbar an der Kasse niedersächsischer Tankstellen befragt. Insgesamt 10 .000 Autofahrer beteiligten sich an der Umfrage – mit einer klaren Botschaft: 70,1 Prozent sind für eine Abschaffung des Sonntagswaschverbots für Autos an Tankstellen-Waschanlagen in Niedersachsen.



Sonntagswaschverbot in sechs Bundesländern

Das Thema Sonntagswaschverbot ist ein deutschlandweites Kuriosum. Es wird über die Sonn- und Feiertagsgesetzgebung der einzelnen Bundesländer geregelt. Nur in sechs Bundesländern gilt ein absolutes Sonntagswaschverbot: Neben Niedersachsen in Bremen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. In Bayern und in Hessen ist eine Erlaubnis der Gemeinde überlassen. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ist die Autowäsche an Sonntagen prinzipiell erlaubt. „Besonders kurios ist, dass keine parteipolitisch oder konfessionell nachvollziehbare Tendenz sichtbar ist, ob es erlaubt ist, sonntags in die Waschanlage zu fahren“, sagt TIV-Sprecher Herbert Rabl und fordert eine Abschaffung des Verbots.

Sonntagsarbeit in der Tankstelle

Hinzu komme, dass an Tankstellen sonntags ohnehin gearbeitet wird und es keinen Unterschied mache, ob die Kassenbeschäftigten Kraftstoffe oder die Waschanlage abrechneten. Vielmehr würden Arbeitsplätze gesichert, argumentiert Rabl und nennt die niedersächsische Regelung „antiquiert“. Für mittelständische Tankstellenbetreiber bedeute das Verbot grob geschätzt eine jährliche Gewinneinbuße zwischen 5000 und 10.000 Euro. „Das ist angesichts eines Jahresgewinns, der mancherorts – insbesondere im ländlichen Raum – 35 .000 Euro kaum übersteigt, ein herbes Minus“, beklagt Rabl und stößt zumindest beim Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund (NSGB) auf offene Ohren. „Das Autowaschverbot an Sonntagen ist sicherlich überprüfungsbedürftig. Hier sollte das Land die verschiedenen Interessenlagen abwägen und an die veränderten Wünsche der Bevölkerung anpassen“, erklärt NSGB-Sprecher Thorsten Bullerdiek auf Nachfrage unserer Zeitung.

Das Land hingegen hält nichts von „Wasser marsch“. Aus dem zuständigen Innenministerium heißt es trocken: „Eine Änderung der gesetzlichen Regelungen zum Betrieb von Autowaschanlagen am Sonntag ist nicht beabsichtigt.“