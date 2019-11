Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat in Bad Bentheim am Mittwoch drei Drogenkuriere festgenommen, die fünf Kilogramm Kokain und 20 Kilogramm MDMA, einem Grundstoff zur Herstellung von Ecstasy, aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln wollten.

