Fehler bei Politik und Enercon

Hannover. Die Krise bei Enercon ist nicht nur auf politisches Versagen zurückzuführen. Auch der Konzern hat Fehler gemacht, meint unser Kommentator.

Keine Frage: Die Politik hat mit ihrem Hin und Her großen Anteil an Boom und Krise der Windbranche. Jahrelang konnten die subventionierten Unternehmen kräftig wachsen, dann drehte ihnen die Bundespolitik durch ebenso gut gemeinte wie schlecht gemachte Ausschreibungen aus Versehen den Hahn zu. Und mitten im Auftragsloch fordert der Bund wegen der Klimaziele plötzlich schnell viele neue Windräder, die allerdings kaum jemand neben seinem Haus stehen haben will. Dieser politische Zickzack hat auch mit Widerständen im Süden Deutschlands zu tun. Dort sehen viele die Windkraft als Versuch des Nordens, ihnen mit durch Staatshilfen teuer erkaufte billige Energie Industrie abspenstig zu machen.

Doch die Krise bei Enercon ist auch hausgemacht: Angesichts fetter Umsätze im Inland hat die einstige Garagenfirma Reformen vernachlässigt. Das Eingeständnis des Branchenriesen, bei den Rotorblättern nicht konkurrenzfähig zu sein, ist ein Fanal für verschlafene Automatisierung. Zudem verscherzte es sich die Firma in guten Zeiten ohne Not mit den als lästig empfundenen Gewerkschaften und der Politik.

Noch können die deutsche Windkraft und Enercon trotz verlorener Jobs die Kurve kriegen. Dazu braucht es drei Dinge: eine verlässliche Politik, ein gesellschaftliches Bekenntnis zur Windenergie und eine Enercon, die sich öffnet und neu erfinden will.