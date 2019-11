Schüttorf. Auf der A31 in Höhe der Ausfahrt Schüttorf-Ost hat es am Freitagnachmittag zwei Verkehrsunfälle gegeben. Es wurden insgesamt fünf Menschen schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 13 Uhr ein 19-jährige Fahrer eines Mercedes mit hoher Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Golf auf dem Überholstreifen auf. Die 66-jährige Fahrerin und ihr 68-jähriger Ehemann auf dem Beifahrersitz des Golf wurden durch den Aufprall vermutlich schwer verletzt und in ein Krankenhaus in Rheine gebracht.

Weiterer Unfall am Stauende

Aufgrund des relativ hohen Verkehrsaufkommens bildete sich ein Rückstau. Am Stauende kam es wenige Minuten später zu einem weiteren schwerer Unfall. Der Fahrer eines Mercedes übersah das Stauende und prallte trotz Vollbremsung mit hoher Geschwindigkeit auf einen langsam rollenden BMW.

Die beiden Insassen im Mercedes, 26 und 33 Jahre alt, wurden schwer verletzt. Der 49-jährige Fahrer des BMW zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. An allen Autos entstand Totalschaden.

Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser in Rheine und Gronau gefahren. Insgesamt waren vier Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den Standstreifen an den beiden Unfallstellen vorbeigeführt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa drei Kilometern, der sich mittlerweile jedoch wieder aufgelöst hat.