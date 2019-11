Hannover. Können kommunale Gesundheitszentren die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen gesunden lassen? Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) lehnt das ab. Wir sprachen mit NSGB-Präsident Marco Trips.

Herr Trips, eine Enquetekommission des Landtags befasst sich derzeit mit der Krankenhauslandschaft in Niedersachsen. Sie sind mit der bisherigen Debatte unzufrieden. Warum?

Der Schwerpunkt der Enquete liegt mir derzeit zu sehr auf dem Thema Wirtschaft. Wir haben inzwischen genug Vorträge von Professoren aus Berlin gehört, die uns erzählen, dass die Krankenhauslandschaft ausgedünnt werden muss. Noch nicht herausgearbeitet haben wir die Frage, was für die Grundversorgung eigentlich notwendig ist.

Sie spielen auf Wissenschaftler an, die eine massive Schließung kleiner Häuser fordern.

Die Aussage, wir müssen von 400 Krankenhäusern 100 schließen und dann wird automatisch alles wirtschaftlicher und besser, ist mir zu kurz gesprungen. Wir müssen von der Schließungsdiskussion weg und hin zur Versorgungsdiskussion. Die Frage ist doch, welche Versorgung wir künftig haben wollen.

Darum geht es doch bei den Vorträgen. Professor Reinhard Busse ist der Meinung, die meisten Krankenhäuser in Niedersachsen können weg, um wie in Dänemark wenige große Megakliniken zu schaffen…

… damit alle Niedersachsen dann mit dem Hubschrauber zu fünf Megakrankenhäuser geflogen werden? Solche Ideen, die die Welt mal eben revolutionieren wollen, sind virtuell und werden so nicht kommen. Zumal auch gar nicht genug Geld da ist, das gewachsene System mal eben komplett umzukrempeln. Wir brauchen Antworten auf die Frage, welches System wir wollen.

Anzeige Anzeige

Eine Idee sind kommunale Gesundheitszentren, die den Wegfall von Kliniken ausgleichen sollen.

Der Politik wird damit der Floh ins Ohr gesetzt, dass unsere Städte und Gemeinden solche Zentren auch betreiben können. Dabei ist ja nicht mal klar, was diese genau machen sollen. Unsere Bürgermeister wollen übrigens in großer Mehrzahl auch keine Gesundheitszentren betreiben. Das ist nicht unser Metier, nicht unsere Zuständigkeit, und dafür haben wir auch kein Geld. Es wird nicht funktionieren.

Also wollen Sie gar keine Schließungen?

In Einzelfällen mag das sinnvoll sein. Bei ganz kleinen Häusern ohne Spezialisierung, bei denen das nächste Krankenhaus fünf Kilometer entfernt ist, ergibt das Sinn. Aber andere Häuser sind für die Grundversorgung unerlässlich.

Die Grundversorgung könnte doch durch kommunale Gesundheitszentren sichergestellt werden.

Und was soll das besser machen? Wir hätten die gleichen Probleme, Personal zu bekommen und wirtschaftlich zu arbeiten. Wo sollen wir Ärzte herbekommen, die die Krankenhäuser heute nicht kriegen? Man kann sagen, wir wollen Gesundheitszentren. Aber dann muss die Landesregierung auch sagen, was diese machen, wie sie finanziert werden und wer sie betreiben soll.

So wie jetzt kann es aber auch nicht weitergehen: Die Mehrzahl der Krankenhäuser schreibt rote Zahlen…

Bei der Gesundheit geht es nicht nur um Wirtschaftlichkeit, sondern auch die optimale Versorgung der Bevölkerung. Und da muss man sich halt fragen: Was ist uns die Gesundheit den Menschen wert? Und wie viel Geld wird ins System gesteckt? An manchen Stellen wie in der Pflege steckt zu wenig Geld. Und wenn Krankenhäuser beim Pflegebudget kürzen müssen, um Eigenmittel für Investitionszuschüsse aufzubringen, kann das nicht sein. Das ist ein Systemfehler.