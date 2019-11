Hannover. Die Förderung von Erdgas und Erdöl in Niedersachsen lahmt, damit sinken auch die Erträge für das Land. Nun fordern die Unternehmen einen Nachlass – und haben ein Gericht auf ihrer Seite.

Es war ein hochrangiges Treffen am Dienstagabend in Hannover: Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Finanzminister Reinhold Hilbers (beide CDU) trafen sich mitsamt ihren Staatssekretären mit Vertretern des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG).

Über den Gesprächsinhalt vereinbarten die Parteien Stillschweigen – denn es geht um ein brisantes Thema: Die Unternehmen fordern vom Land eine Senkung der Förderabgabe. Mit der kassiert Niedersachsen bei der Förderung von Gas, Öl und Schwefel ordentlich mit. Mit der Abgabe soll „die Allgemeinheit an der Nutzung der heimischen Bodenschätze“ angemessen beteiligt werden, heißt es beim Landesamt für Bergbau (LBEG). Aktuell liegt diese beim Hauptprodukt Erdgas bei 29 Prozent des Marktpreises. Das Besondere: Das Land kann den Satz jährlich neu festlegen – also in diesen Wochen für das Jahr 2020.

Der BVEG fordert nun einen Nachlass, und hat auch ein gutes Argument: Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2018 zu einem Fall aus Mecklenburg-Vorpommern. Darin machen sich die Richter für eine Abgabe nach Bundesberggesetz stark – und die beträgt nur zehn Prozent. Eine Übertragung dieses Satzes auf Niedersachsen würde das Land jährlich zig Millionen Euro an Einnahmen kosten.

Umstrittener Geldbringer

Bisher spült die Abgabe Finanzminister Hilbers nämlich beständig Geld in die Kasse: Allein in diesem Jahr rechnet das Land mit Einnahmen von 135 Millionen Euro, die hauptsächlich auf gefördertes Gas fällig waren. Ungleich weniger als Gas bringen Erdöl und Schwefel. Doch die Geldquelle versiegt langsam: 2017 betrugen die Einnahmen noch knapp 181 Millionen Euro. Ab 2021 rechnet das Land nur noch 85 Millionen Euro pro Jahr. Grund: Fördermenge und Gaspreise sinken.

Zwar ist Niedersachsen nach wie vor mit riesigem Abstand Förderland Nummer eins in Deutschland, doch auch die Beschäftigtenzahl sinkt. Aktuell arbeiten nach BVEG-Zahlen nur noch knapp 8300 Menschen in der Förderbranche, die unter anderem im Emsland, der Grafschaft Bentheim, dem Großraum Oldenburg/Vechta/Cloppenburg und im Bereich Verden aktiv ist. 2014 waren es noch mehr als 10 000. Die Branche beklagt hohe Auflagen bei Genehmigungen und Widerstand gegen Bohrvorhaben. Vielerorts stoßen Bohrpläne auf Widerstand: Anwohner fürchten sich vor Krankheiten, verunreinigtes Grundwasser und Erdbeben. Und weil die bisherigen Felder längst weniger Ertrag bringen und teilweise erschöpft sind, investieren die Konzerne eher anderswo auf der Welt. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat mehrfach betont, dass er die Branche und ihr Wissen im Land halten will. Dies dürfte wohl nur möglich sein, wenn der Finanzminister auf Dauer auf Einnahmen verzichtet.

Ein Kompromiss scheint indes in Sicht. Während sich Ministerien und BVEG in Schweigen hüllen, berichten Teilnehmer von einem konstruktiven Gespräch am Dienstagabend. Im Dezember soll es ein weiteres Treffen geben – und dann möglicherweise eine Einigung.