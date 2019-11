Westerstede. Eine 43-jährige Barßelerin ist am Samstag in Lindernerfeld bei Westerstede (Kreis Ammerland) mit ihrem Auto mit einer Kuh kollidiert. Die Frau wurde leicht verletzt, das Tier überlebte das Unglück nicht.

Wie die Polizei Westerstede mitteilte, befuhr die 43-Jährige die Linderner Feldstraße gegen 9.35 Uhr in Fahrtrichtung Apermarsch. Von links kommend, sei plötzlich eine Kuh auf die Straße gelaufen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ärztlichen Versorgung in das Klinikum in Westerstede gebracht.

Die Kuh wurde durch den Zusammenprall in den Straßengraben geschleudert. Aufgrund der Verletzungen wurde die Kuh auf Wunsch des Tierhalters noch vor Ort notgeschlachtet. Wie ein Sprecher der Polizei vermutete, sei die Kuh aus einer nahegelegenen Weide ausgebrochen. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro.