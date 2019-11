Symbolfoto: dpa

Cuxhaven. Eine Familie mit zwei Kindern - darunter ein Baby - ist vor dem Cuxhavener Amerikahafen mit einem Motorboot in Seenot geraten. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag mitteilte, kam die Rettung in letzter Minute.