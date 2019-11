Maskierter Bankräuber fesselt Angestellten in Oldenburg CC-Editor öffnen

In Oldenburg hat am Freitagmorgen ein Mann versucht eine Bank auszurauben. Symbolfoto: dpa

Oldenburg. Ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann hat am Freitagmorgen versucht, eine Bankfiliale in Oldenburg zu überfallen und einen Angestellten in einem Büro gefesselt.