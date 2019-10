Mann an Bahnhof in Hannover ums Leben gekommen CC-Editor öffnen

Der Notarzteinsatz war gegen 22 Uhr beendet. Symbolfoto: dpa

Hannover. An einem Bahnhof in Hannover ist am Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Messebahnhof Laatzen, der danach mehr als zwei Stunden gesperrt war.