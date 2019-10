Feier der Vaterschaft endet in Saufgelage in Tankstelle CC-Editor öffnen

Die Polizei konnte die beiden Männer nur mit Mühe trennen. Symbolfoto: Jörn Martens

Bremerhaven. Sie feierten die Vaterschaft eines 37-Jährigen und landeten in einer Polizeizelle: Ein 40-Jähriger und der frischgebackene Vater haben sich im Verkaufsraum einer Tankstelle in Bremerhaven so stark betrunken, dass sie am Ende durch den Raum taumelten und einiges zu Bruch ging.