Symbolfoto: imago images/HMB-Media/Oliver Mueller

Celle. Die Polizei in Celle hat einen Fake-Streifenwagen aus dem Verkehr gezogen, der unter anderem für Kindergeburtstage zu mieten war. Schon in der vergangenen Woche sei gegen den 33-jährigen Halter ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung eingeleitet worden, teilten die Beamten am Freitag mit. Mit seiner blau-silbernen Lackierung, der Aufschrift "Polizei" sowie der Blaulichtanlage auf dem Dach vermittele das Auto den Anschein, es handele sich um ein echtes Dienstfahrzeug. Weil der Opel Vectra am Donnerstag erneut unterwegs war, wurde der Wagen als Beweismittel beschlagnahmt und Strafanzeige gestellt.