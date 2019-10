Hannover. Angesichts der Verunsicherung durch rechte Gewalttaten haben die Polizeibehörden in Niedersachsen rund 2.000 Menschen informiert, die auf rechten Drohlisten stehen.

"Es handelt sich nicht um Feindes- oder gar Todeslisten", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag im Landtag in Hannover. "Alleine durch die Nennung auf einer Liste ist eine Gefährdung unwahrscheinlich." Dennoch seien alle Betroffenen in Niedersachsen nun informiert worden, verbunden mit einer Gefährdungseinschätzung und der Benennung eines festen Ansprechpartners bei der Polizei.