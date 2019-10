Hannover. Der SPD-Landtagsabgeordnete Uwe Santjer geht in Hannover von Bord. Der Abschied für den künftigen Oberbürgermeister Cuxhavens geriet herzlich.

Mit einer Rede zur Sicherung von Containerschiffen hat sich Cuxhavens angehender Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) am Donnerstag von seinen Kollegen im Landtag verabschiedet. Am Abend lud der vor sechseinhalb Jahren ins Parlament eingezogene Cuxhavener, der am Mittwoch seinen 54. Geburtstag gefeiert hat, seine künftigen Ex-Kollegen zu den mittlerweile sprichwörtlichen Santjerschen „Fischbrötchen und warmen Bier“ (der Kühlschrank ist zu klein für größere Mengen) in sein Büro.

Der Abschied aus dem Plenum war warm und herzlich, da der Hafen- und Kultuspolitiker trotz inhaltlicher Unterschiede parteiübergreifend geschätzt wird: Die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz wünschte Santjer auf Platt „immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel“, der Cuxhavener CDU-Abgeordnete und Stadtrat Thiemo Röhler äußerte Verständnis für den Abgang aus Hannover. Cuxhaven sei „einfach die schönste Stadt in Niedersachsen“, sagte er. „Sie waren ein wunderbarer Kollege“, lobte Landtagsvizepräsident Bernd Busemann (CDU) unter dem Applaus aller Fraktionen den künftigen hauptamtlichen Kommunalpolitiker.

„Bei euch habe ich mich zuhause gefühlt“

Santjer (ausnahmsweise mit Krawatte) lobte in seinen „letzten Worten“ den Landtag: „Ich habe in diesem Parlament ausnahmslos Parlamentarier erlebt, die ihren Beruf gewissenhaft ausführen. Das macht Niedersachsen stark“, sagte der gelernte Heilpädagoge. Der Beruf werde in der Öffentlichkeit oft falsch wahrgenommen, betonte Santjer. Ausdrücklich bedankte sich der Politiker auch bei den Landtags-Mitarbeitern, die nicht gesehen würden, und den Laden am Laufen halten. Einen speziellen Dank richtete der „Lieblingsbär“ der SPD-Fraktion an die eigenen Leute. „Bei euch habe ich mich zuhause gefühlt“, sagte Santjer. In seiner Rede kritisierte der erklärte Gegner einer Elbvertiefung den Trend zu immer größeren Containerfrachtern. Er sehe mit Sorge, dass die „Schiffe nicht mehr in Flüsse passen“, sagte er.

Für den scheidenden Santjer rückt Petra Tiemann (60) in den Landtag nach. Die Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Stade saß von 2008 bis 2017 im Landesparlament, verfehlte bei der letzten Landtagswahl aber ein Mandat.