Hannover. Lange Laufzeiten, schlechtes Netz: Viele Handynutzer tappen bei ihren Mobilfunkverträgen in Kostenfallen. Die Groko in Niedersachsen will das ändern.

Die niedersächsischen Regierungsfraktionen von SPD und CDU wollen die Rechte von Handynutzern verbessern. In einem gemeinsamen Antrag, der am Freitag in den niedersächsischen Landtag eingebracht wird, fordern sie die Landesregierung auf, sich auf bundespolitischer Ebene für Verbesserungen einzusetzen. Die Abgeordneten stoßen sich vor allem an zwei Dingen:

Erstens kritisieren die Politiker die Laufzeiten der Provider, der im Regelfall 24 Monate beträgt. Die Verträge verlängern sich in der Regel automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht fristgerecht gekündigt werden. Das ist nach Meinung der Regierungsfraktionen viel zu lang. Vielen Nutzern sei nicht bewusst, in welche Kostenfallen sie mit der Vertragsunterzeichnung tappen. Deshalb sollen Handy- und Festnetzverträge nach dem Willen der Landespolitiker künftig maximal zwölf Monate lang gelten. Automatische Vertragsverlängerungen dürften demnach maximal drei Monate betragen.

Zweitens stößt sich das Land an Angeboten, die ihre Leistungsversprechen nicht halten. Nach Angaben der Bundesnetzagentur erreichten nur 1,6 Prozent der Mobilfunkanschlüsse die vertraglich vereinbarte Maximalgeschwindigkeit. Bei Festnetzanschlüssen war es immerhin jeder achte. Die Abgeordneten fordern nun, dass die Anbieter eine Mindestleistung in den Verträgen garantieren sollen. Wird das verfehlt, sollen die Verbraucher eine Entschädigung beziehungsweise ein Minderungs-, Tarifwechsel- und Sonderkündigungsrecht bekommen.

Darüber hinaus wollen die Abgeordneten ein weiteres Sonderkündigungsrecht, wenn sich im Wohnbereich der Nutzer in Sachen Netzausbau etwas tut. Sobald eine deutlich bessere Netzabdeckung oder -leistung möglich ist, sollen die alten Verträge gekündigt werden dürfen. Die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der CDU, Veronika Koch, begründet diesen Vorstoß auch mit dem Digitalisierungspaket der Groko: "Wir investieren zurzeit eine Milliarde Euro in den Ausbau von Glasfaser und LTE in Niedersachsen: In diesem Zusammenhang ist es den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht zu erklären, dass sie von der besseren Geschwindigkeit oder Netzabdeckung nicht profitieren können", sagte Koch unserer Redaktion.