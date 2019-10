Osnabrück. Bahnfahrer können sich auf zahlreiche Verbesserungen bei Zugverbindungen freuen. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember werden auf einigen stark nachgefragten Strecken im Norden dichtere Takte eingeführt – unter anderem im Raum Osnabrück und auf der Strecke des "Haller Willem".

Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 baut die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) ihre Verbindungen aus. "Damit entsprechen wir der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. Wo es möglich ist, werden auf stark nachgefragten Strecken dichtere Takte eingeführt", wird Carmen Schwabl, LNVG-Geschäftsführerin, in einer Mitteilung zitiert. Neue Fahrten auf Regionalstrecken sollen es Kunden erleichtern, ohne Auto Kultur- oder Ausflugsangebote erreichen zu können.

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann zeigte sich hocherfreut. Durch die Einführung des Regionalexpress RE 2 von Düsseldorf über Münster bis Osnabrück kann ein klimaschonender Nahverkehr angeboten werden. „Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen rücken näher zusammen. Städte wie Düsseldorf, Duisburg oder Essen sind künftig erstmals seit Jahrzehnten wieder direkt auf der Schiene von Osnabrück aus erreichbar.“ Diese neue Verbindung erhöhe die Attraktivität der Stadt Osnabrück.

Die Neuerungen im Überblick:

Verbindung zwischen Osnabrück und Münster

Die Linie RE 2 zwischen Düsseldorf und Münster wird auf der sogenannten Haard-Achse bis nach Osnabrück verlängert. In der Hauptverkehrszeit werden zwischen Münster und Osnabrück künftig Doppelstockwagen eingesetzt, die täglich im Stundentakt bin in den Abend hinein fahren. Die späteste Ankunft in Osnabrück an Freitagen und Samstagen ist um 23.10 Uhr. Damit entsteht in Verbindung mit der RB 66 auch am Wochenende ein ganztägiger Halbstundentakt. Außerdem ist die Fahrtzeit von den Zwischenhalten wie Natrup-Hagen nach Düsseldorf kürzer als wenn die Passagiere in den Fernverkehr umsteigen müssten.

Ferner entsteht der lang gewünschte Anschluss in Osnabrück an die RE-Züge nach Bremen und Bremerhaven. Von Münster Hauptbahnhof werden mit Wartezeiten unter 15 Minuten Anschlüsse nach Dortmund, Hamm und Wuppertal realisiert. Am südlichen Ende des RE 2 besteht in Düsseldorf ein schneller Anschluss nach Köln oder Koblenz (RE 5).

Der RE 2 wird alle Zwischenhalte zwischen Münster und Osnabrück anfahren, zweistündlich allerdings Natrup-Hagen und Kattenvenne auslassen. So soll in Osnabrück ein Anschluss mit der RE 60 von beziehungsweise nach Minden/Hannover hergestellt werden. In der Hauptverkehrszeit wird in Kattenvenne für Schüler und Pendler ein Halbstundentakt eingerichtet.

Neue Verbindung im Expresskreuz Niedersachsen/Bremen

Zwischen Hannover und Bremen wird in den Wochenendnächten im Expresskreuz Niedersachsen/Bremen eine neue Reiseverbindung bereitgestellt. In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag fährt ein Zug ab Hannover um 2.17 Uhr, Ankunft in Bremen um 3.51 Uhr. In Bremen verlässt ein weiterer Zug um 2:08 Uhr den Bahnhof und erreicht die Landeshauptstadt Niedersachsens um 3.41 Uhr. So können Reisende am Wochenende von fast allen Halten an der Strecke nachts im Zwei-Stundentakt beide Großstädte erreichen.

Auf der RE-Linie 9 Osnabrück – Bremen ändern sich die Taktzeiten. In Osnabrück starten die Züge zur Minute 29 und damit einige Minuten früher, um die Pünktlichkeit zu verbessern. Die Ankunft in Bremen Hbf bleibt gleich, so dass alle Anschlüsse unverändert erreicht werden. Die letzten beiden Abfahrten ab Osnabrück verkehren neu täglich im Takt (22.29 Uhr und 23.29 Uhr).

Neuerungen beim „Haller Willem“

Im OWL-Dieselnetz Süd werden nach dem Ende der Baumaßnahmen im Raum Bielefeld auf dem „Haller Willem“ (RB 75) ab Mitte Oktober 2019 wieder durchgehende Fahrten angeboten. Zudem werden an Sonn- und Feiertagen Osnabrück und Bielefeld jeweils eine Stunde früher angefahren (Osnabrück an 9.16 Uhr, Bielefeld an 8.51 Uhr).