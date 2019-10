Hannover. Niedersachsen erwartet für den Rest der Woche vermehrt Sonnenschein und milde Temperaturen bei bis zu 20 Grad.

Nach morgendlicher Bewölkung und teils Nebel soll sich am Donnerstag gegen Nachmittag die Sonne durchsetzen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen nach den Angaben vom Donnerstag dabei zwischen 17 und 20 Grad. An der Nordsee gebe es dennoch dichte Wolken und vereinzelt Regenschauer.

Die Nacht zu Freitag erwartet der DWD überwiegend bewölkt, an der Küste sei im Tagesverlauf mit stärkerem Wind zu rechnen. Auch einzelne Regenschauer seien in Niedersachsen nicht auszuschließen. Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen 15 und 17 Grad.