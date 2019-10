Süßes Gift des Schuldenmachens

Hannover. Niedersachsen bekommt eine Schuldenbremse. Die soll nicht weiter aufgeweicht werden, fordert unser Kommentator.

Die Vision der Schuldenbremse-Gegner klingt verlockend: Niedersachsen baut mit billigem Geld Straßen und Wohnungen, saniert Schulen, stellt Lehrer ein und gibt Gas beim Internet. Die Wirtschaft wird angekurbelt und .der Finanzminister bekommt dank negativer Zinsen für die Schulden sogar noch Geld hinterhergeworfen.

Leider hat die Vision einige Schwächen: Erstens ist nicht klar, dass die Zinsen auf Dauer negativ bleiben. Steigen sie irgendwann wieder, schnürt es dem Haushalt die Luft ab. Zweitens bedeutet mehr Geld nicht gleich gute Investitionen. Das gilt umso mehr, als dass neue Lehrkräfte und sanierte Infrastruktur derzeit oft nicht am fehlenden Geld, sondern an einem Mangel an Bewerbern und Anbietern und an einem Übermaß an Bürokratie scheitert. Und drittens kann Politik nur schwer vom süßen Gift der Kredite lassen. Ein Schuldenberg von mehr als 60 Milliarden Euro zeigt deutlich, dass auch Niedersachsen das „Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“ in den vergangenen Jahrzehnten nicht beherzte.

Auch die aktuelle Debatte macht wenig Hoffnung, dass sich das ändert: Seit Jahren sprudeln die Steuern und sinken die Zinsen. Und der Landeshaushalt? Wächst munter mit. Bei Schuldenbremse und Schuldenabbau bekommt die Groko trotz voller Kassen nur verwässerte Kompromisse zustande. Es wäre fahrlässig, ihr den Druck der Schwarzen Null vollends zu nehmen.