Foto: David Ebener

Wedemark. Ein Unfall mit drei Lastwagen hat auf der A7 am Mittwochmorgen für einen kilometerlangen Stau gesorgt. In der Nähe des Dreiecks Hannover-Nord musste die Autobahn zunächst voll gesperrt werden. Erst nach etwa drei Stunden wurde die Fahrbahn in Richtung Kassel wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte.